Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле 31 августа будет закрыт

17:37, 30 августа 2022, ПАИ

Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля 31 августа будет недоступен для посещения по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставки «Господин Псков» и «Ратная доблесть эпох» на первом этаже будут работать в обычном режиме.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — отметили в музее.