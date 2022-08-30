Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле 31 августа будет закрыт
Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля 31 августа будет недоступен для посещения по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Выставки «Господин Псков» и «Ратная доблесть эпох» на первом этаже будут работать в обычном режиме.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — отметили в музее.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 августа 2022
Борис Елкин рассказал, где разместят брендированные крышки люков с символикой Пскова
30 августа 2022
Арт-резиденция под Псковом будет сотрудничать с Санкт-Петербургской академией художеств