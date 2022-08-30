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Культура

Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле 31 августа будет закрыт

Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля 31 августа будет недоступен для посещения по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставки «Господин Псков» и «Ратная доблесть эпох» на первом этаже будут работать в обычном режиме.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — отметили в музее.

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