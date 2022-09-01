Более 1,6 тысячи студентов-очников поступили на первый курс в ПсковГУ
1 617 человек поступили в этом году на первый курс в ПсковГУ на очную форму обучения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Самыми популярными направлениями у абитуриентов в этом году стали юриспруденция, IT-направления, лечебное дело и педагогическое образование.
Всего сегодня в ПсковГУ учится более десяти тысяч студентов из 40 стран мира.
В День знаний профессорско-преподавательский состав, студентов и сотрудников вуза поздравила ректор Наталья Ильина. «Сегодня наш любимый праздник! Поздравляю вас, друзья, с Днём знаний! Пускай этот учебный год пройдёт ярко, динамично и легко!» – говорится в поздравлении.
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