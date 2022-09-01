Более 1,6 тысячи студентов-очников поступили на первый курс в ПсковГУ

10:18, 01 сентября 2022, ПАИ

1 617 человек поступили в этом году на первый курс в ПсковГУ на очную форму обучения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Самыми популярными направлениями у абитуриентов в этом году стали юриспруденция, IT-направления, лечебное дело и педагогическое образование.

Всего сегодня в ПсковГУ учится более десяти тысяч студентов из 40 стран мира.

В День знаний профессорско-преподавательский состав, студентов и сотрудников вуза поздравила ректор Наталья Ильина. «Сегодня наш любимый праздник! Поздравляю вас, друзья, с Днём знаний! Пускай этот учебный год пройдёт ярко, динамично и легко!» – говорится в поздравлении.