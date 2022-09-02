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Общество

В России могут начать субсидировать покупку готовых домокомплектов

Государство может начать субсидирование покупки гражданами готовых домокомплектов и ипотеки на такое жильё. Это следует из поручений премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованных на сайте кабинета министров.

Проработать такую возможность должны Минпромторг, Минстрой и Минфин совместно с ДОМ.РФ.

«Для граждан может быть предусмотрено софинансирование части стоимости приобретаемых готовых домокомплектов или субсидирование процентной ставки, если дом, который должен быть собран из быстровозводимых конструкций, покупается в ипотеку», – говорится в сообщении.

Разработать субсидирование жилищного строительства с использованием быстровозводимых конструкций, а также ипотеку на такое жилье поручили до 30 сентября.

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