Билеты на спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» доступны онлайн

16:15, 03 сентября 2022, ПАИ

Билеты на спектакли петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уже сегодня можно купить дистанционно, на сайте учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Как уже сообщалось ранее, выступления труппы, столь любимой псковичами, намечены на последнюю декаду сентября — с 20-го по 29-е число включительно. В гастрольной афише нынешнего года три названия с грифом «премьера», а также пьесы, которые актёры из северной столицы уже показывали в Псковской области.

«Традиционно организаторы гастролей отдают приоритет постановкам произведений из школьной программы по русской литературе, как то: «Капитанская дочка» и «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина, «Ревизор» Н. В. Гоголя. Включили в афишу и замечательно смешную «Сказку о Салтане и Гвидоне». Билеты на эти четыре спектакля можно оплатить посредством «Пушкинской карты», но — внимание! — в специальном разделе на сайте музея», — подчеркнула руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского Заповедника Елена Михайлова.