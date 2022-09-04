День деревни Козляки отметили в Пушкиногорском районе

19:34, 04 сентября 2022, ПАИ

Жителей деревни Козляки Пушкиногороского района поздравил глава района Александр Баранов с Днем деревни. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Пушкинский край».



Александр Викторович вручил Благодарственные письма администрации Пушкиногорского района всем, кто заботится не только о личном благополучии, но и об окружающих людях. Так, за активную гражданскую позицию и личный вклад в благоустройство и развитие территории деревни Козляки награды были вручены Игорю Фёдорову, Александру Мушуку и Виктору Васильеву.



Праздник состоялся при активном участии городского поселения «Пушкиногорье». Была организована выездная торговля, работали аттракционы для детей.



Замечательную концертную программу подготовили солисты Культурно-досугового центра Пушкиногорского района Василий Кондратюк, Вадим Снегов, Владимир Геворкян и Сергей Булатов.