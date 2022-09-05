Почти десять тысяч обращений поступило в псковский Росреестр в августе
9088 заявлений на учётно-регистрационные действия поступило в управление Росреестра по Псковской области за август. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Доля электронных заявлений в августе составила 47 % (4 311 заявлений).
На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) за отчётный период поступило 67 % заявлений в электронном виде.
Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки за август составило 401 (59 % в электронном виде), добавили в пресс-службе.
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