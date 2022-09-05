Творческая лаборатория ПсковГУ ищет таланты

14:15, 05 сентября 2022, ПАИ

Талантливых людей ищет студенческое объединение «Творческая лаборатория ПсковГУ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Присоединиться к коллективу могут студенты любых курсов и направлений, которые умеют петь, танцевать, креативно мыслить, любят атмосферу закулисья, организовывать и проводить мероприятия, а также просто хотят попробовать себя в чём-то новом», – отметили в пресс-службе.

Для участия в отборе до 19 сентября 23:59 необходимо заполнить онлайн-заявку здесь. После завершения регистрации команда лаборатории свяжется с участниками и пригласит на отборы по направлениям: танцы, вокал, театральное искусство, организация и проведение мероприятий/режиссура, ведущие.