Первые лекции в рамках акции «Поделись своим знанием» прошли в ПсковГУ

09:28, 06 сентября 2022, ПАИ

Первые лекции в рамках просветительской акции для молодёжи в России «Поделись своим знанием» состоялись в Псковском государственном университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

2 сентября студенты исторического факультета встретились с представителем клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никитой Подлиневым.

5 сентября со студентами направления «Дизайн» встретилась маркетинговый специалист, менеджер по организации мероприятий в Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское» Елена Шур. Спикер прочла лекцию «Технологии производства сувенирной продукции на примерах работ участников конкурса «Псков губернский».

Напомним, что с 1 по 9 сентября проходит всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России и Министерства науки и высшего образования России. Акция охватит сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удалённых уголках страны.