До +16 потеплеет в Псковской области 7 сентября
До +16 градусов может потеплеть в Псковской области 7 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
В этот день на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Будут идти кратковременные дожди, ожидается умеренный ветер северных направлений. Днём в Псковской области ожидается +11...+16 градусов, ночью — от 0 до +5. Местами возможны заморозки.
В Пскове днём ожидается от +12...+14, ночью — от +0 до +2. В Великих Луках днём синоптики обещают до 13 градусов тепла, ночью может похолодать до +1 градуса.
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