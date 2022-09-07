Число отказавшихся от VPN из-за утечки данных россиян выросло вдвое

13:39, 07 сентября 2022, ПАИ

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Пятая часть россиян (18%) отказались от VPN или сменили сервис на другой. Об этом говорится в исследовании социальной сети TenChat.

Среди причин отказа от VPN назвали блокировку таких сервисов (47%), а также неудобство и перебои в работе некоторых приложений (18%). Помимо этого, россияне выразили беспокойство из-за угрозы утечки персональных данных. В июне эту причину выбирали 7% респондентов, а в июле-августе их количество увеличилось в два раза — до 16%.

Также респонденты жаловались на увеличение скорости разрядки аккумулятора смартфона (10%) и рост расхода интернет-трафика (9%), пишет издание «Газета.ру».

Отмечается, что ни один VPN-сервис не обеспечивает полного шифрования личных данных. Уязвимы как устройства на Android, так и на iOS. В связи с этим пользователи всё чаще стали сообщать о негативном опыте использования VPN.

«Продажа персональных данных действительно иногда может стать источником прибыли для компаний-владельцев бесплатных VPN-сервисов, так как у них достаточно мало других способов покрыть затраты на разработку. При этом использование платных VPN-услуг также не может в полной мере гарантировать добросовестность собственников сервисов и, соответственно, безопасность данных пользователей. Сейчас важно сосредоточиться на повышении грамотности населения в сфере информационной безопасности, а также на создании импортозамещающих решений, которые способны в полной мере закрыть потребности российских пользователей и дать возможность отказаться от необходимости сталкиваться с угрозами безопасности при использовании VPN», — заявил основатель TenChat Семен Теняев.