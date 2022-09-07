Подкупающие «чистотой живописной интонации» работы покажут псковичам

18:08, 07 сентября 2022, ПАИ

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Выставка художника Юрия Валяева пройдёт в Доме офицеров города Пскова 16 сентября, сообщает паблик «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что живописец лично будет присутствовать на открытии и пообщается с гостями выставки. Мероприятие начнётся в 18:00 в Доме офицеров Пскова.

«Работы художника подкупают чистотой живописной интонации и сосредоточенно-отрешённой глубиной, сдержанностью цвета. В остальном его живопись свободна, исключительно динамична, ничем не ограничена», — говорится в сообщении.