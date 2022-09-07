В Псковской области от коронавируса умер ещё один человек
Статистику по коронавирусной инфекции в регионе за последние сутки опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 117 442 (за сутки - 250).
Выздоровело - 113 193 (за сутки - 147).
Умерло - 1898 (+1).
Псков - 37911/96
Великие Луки - 17690/26
Бежаницкий район - 1519/1
Великолукский район - 2759/1
Гдовский район - 2086/3
Дедовичский район - 2928/2
Дновский район - 952/2
Красногородский район - 1039/1
Куньинский район - 1003/1
Локнянский район - 1121/6
Невельский район - 5189/3
Новоржевский район - 1230/4
Новосокольнический район - 3201/4
Опочецкий район - 3579/0
Островский район - 5677/8
Палкинский район - 1141/0
Печорский район - 2717/11
Плюсский район - 1820/1
Порховский район - 4255/38
Псковский район - 9275/24
Пустошкинский район - 1457/3
Пушкиногорский район - 1594/2
Пыталовский район - 1637/11
Себежский район - 2935/1
Струго-Красненский район - 1949/0
Усвятский район - 732/1
Иногородние (с 30.12.2020) - 46