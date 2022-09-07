Советник губернатора Санкт-Петербурга привёз в Псков гуманитарную помощь

22:30, 07 сентября 2022, ПАИ

Советник губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и известный, как «Белая акула», боец UFC Андрей Семёнов привезли в Псков гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, пишет «Псковская правда» со ссылкой на организатора фестиваля «Хельга» Василия Мизгирёва.

Также Андрей Семёнов вручил бойцам СВО памятные подарки. Советник губернатора Санкт-Петербурга вместе с Василием Мизгирёвым возложили цветы к месту захоронения погибших воинов.

«Всем мирного неба, а парням – участникам СВО – вернуться живыми и здоровыми!» – написал Василий Мизгирёв.