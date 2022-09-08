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Культура

Псковичи раскупают последние билеты на концерт виртуоза-балалаечника

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Уже 10 сентября состоится концерт музыкального гения Алексея Архиповского. Билетов в продаже осталось совсем мало. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Билетов в продаже совсем мало, у вас есть последний шанс побывать на шоу лучшего балалаечника мира», – отмечается в сообщении.

Напомним, что концерт Алексея Архиповского пройдёт в Псковской областной филармонии 10 сентября в 18:00.

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