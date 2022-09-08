Межсезонье закончится: когда погода в Пскове станет совсем осенней
Погода после 20-х чисел сентября в Псковской области ухудшится, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
«К концу третьей декады сентября погода ещё раз ухудшится, она станет совсем осенней. Пока погода переменная», — пояснила синоптик.
Также она отметила, что с 9 по 11 сентября в Псковской области ожидается хорошая осенняя погода. Днём в регионе прогнозируют от +10 до +16 градусов, ночью — от 0 до +2, возможны заморозки.
Ранее сообщалось, что в середине сентября в Псковскую область придёт бабье лето.
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