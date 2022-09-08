Ход благоустройства дворов обсудили в Пскове

17:48, 08 сентября 2022, ПАИ

Заседание общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» прошло в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Участники совещания обсудили вопрос заключения и исполнения контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий на 1 сентября 2022 года.

Как сообщили представители управления городского хозяйства, с этой целью подписаны контракты на общую сумму около 50 млн рублей.