С вопросами о качестве одежды для школьников обратились псковичи в Роспотребнадзор

10:29, 09 сентября 2022, ПАИ

Псковский Роспотребнадзор рассказал о результатах работы горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, которую организовали с 15 по 26 августа.

За это время к специалистам за консультацией обратилось 48 человек. Чаще всего жители региона задавали вопросы, касающиеся одежды обучающихся (13 обращений), на втором месте — обувь (11 обращений). Чуть меньше вопросов было связано с дистанционной покупкой детских товаров.

Самые часто задаваемые вопросы по поводу одежды и обуви для школьников были на тему приобретения товара ненадлежащего качества.