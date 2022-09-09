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Общество

Прямую трансляцию военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион» проведёт ТКД

10 сентября в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдёт гала-концерт первого военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области, прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в группе Театрально-концертной дирекцииvk.com/tkdpskov. Начало трансляции в 19:00 10 сентября.

На сцену выйдут 350 артистов, создавая захватывающее и зрелищное представление для всех ценителей музыкального искусства: центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением Константина Петровича, военный оркестр Военно-морской академии под руководством Дмитрия Мисюры, оркестр штаба Западного военного округа под управлением подполковника Павла Гернеца, адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением старшего лейтенанта Никиты Игнатова, водный военный оркестр и ансамбль ВДВ под управлением подполковник Владислава Твердого.

Украшением выступления станет псковский духовой оркестр «Геликон».

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