Пушкинский театральный фестиваль откроет «Товарищ Кисляков»

11:40, 09 сентября 2022, ПАИ

20 и 21 сентября программу 29-го Пушкинского театрального фестиваля откроет Александринский театр спектаклем Андрея Калинина «Товарищ Кисляков», признанным Национальной театральной премией «Золотая маска» лучшим драматическим спектаклем малой формы в России в сезоне 2020/2021. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Товарищ Кисляков» — сценическая версия полузабытого романа советского писателя Пантелеймона Романова. Спектакль Андрея Калинина — первое обращение театра к книге писателя, пик популярности которого пришёлся на 1920-е годы. «Товарищ Кисляков» — мрачноватая сатира о превращении Ипполита Григорьевича в товарища Кислякова путём компромиссов, соглашательства и ценой внутреннего разлома и душевного краха.

«Режиссёр Андрей Калинин ввёл в обиход российского театра имя незаслуженно забытого прозаика 1920-х годов Пантелеймона Романова, в своём сатирическом романе ядовито описавшего человека-оборотня, конформиста. В постановке Александринского театра история товарища Кислякова — марафон компромиссов и предательств, в котором артисты так же легко переобуваются из одного персонажа в другого, как сам Кисляков (Иван Трус) на ходу переобувается из интеллигента в пролетарского активиста в кирзовых сапогах. Актёры вытанцовывают своих масочных персонажей, блестяще балансируя между сочувствием героев к себе и безжалостным показом их ничтожности, монтируя гротескную форму с переживанием экзистенциальной пустоты. Содержание спектакля — это хлипкость человеческой натуры, утопающей в бесконечном самооправдании и способной, как оказывается, решительно на всё вплоть до преступления, кроме окончательного самоосуждения», — пишет о спектакле театральный критик Татьяна Джурова.

Спектакль «Товарищ Кисляков» — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» как лучший спектакль в драме (малая форма) и номинант на премию за лучшую работу режиссёра (Андрей Калинин), лучшую мужскую роль (Иван Трус), лучшую женскую роль второго плана (Василиса Алексеева), лучшую мужскую роль второго плана (Никита Барсуков). В спектакле заняты ведущие актёры александринской труппы.

На спектакль Александринского театра непросто достать билеты даже в Петербурге: зрители выкупили все места на показах вплоть до ноября. В Псковском театре драмы «Товарища Кислякова» можно будет увидеть 20 и 21 сентября. Подробности и билеты — по ссылке.

Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Пскове в 29-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В 2022 году участниками программы станут Александринский театр, театр «Приют комедианта», Воронежский театр юного зрителя, коллектив «ВолковТрио» (Санкт-Петербург) и Псковский театр драмы.