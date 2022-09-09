О впечатлениях от детского форума в Москве рассказала псковская ученица

14:01, 09 сентября 2022, ПАИ

О впечатлениях от первого детского культурного форума в Москве рассказала ученица Бежаницкой школы искусств, пишет районная газета «Сельская новь».

Псковскую область на форуме представили семь детей. Среди них – самые активные участники культурной жизни, победители региональных и федеральных конкурсов. Каждый – лучший в своём направлении: изобразительном искусстве, музыке, хореографии, театре, кино и анимации, традиционных и новых медиа. В номинации «Театральное искусство» регион представила юная жительница Бежаницкого района Анастасия Макарова.

Девочка в свои 13 лет Москву увидела впервые. Свои чувства от посещения столицы России и форума она описывает так: удивление, радость и новые впечатления.

«От нашего посёлка и других городов Москва отличается очень сильно! Там все суетятся, бегут по делам, и днём, и ночью куда-то несутся машины. Красивая архитектура! Например, когда мы заехали в отель, из наших окон была видна Останкинская телебашня. Ещё мы гуляли на Красной площади. Надеялись, что увидим Владимира Путина, но не получилось. Зато побывали в усадьбе Льва Толстого, доме Чехова, Музее музыки, Третьяковской галерее, ходили по Арбату и Москве-Сити», – отметила Анастасия Макарова.

Кроме экскурсий по Москве, на форуме ребята смогли поучаствовать более чем в 60 различных активностях просветительского и фестивального формата.

В первый день прошёл торжественный марш на ВДНХ и открывающая сессия «Ребёнок и культура. Диалог поколений». Пять деятелей культуры по очереди рассказывали детям свои истории творческого развития, делились опытом и секретами успеха. Выступали министр культуры России Ольга Любимова, актёры Константин Хабенский и Сергей Безруков, артист балета Николай Цискаридзе, внучка космонавта Елена Гагарина.

Во второй день дети из разных делегаций объединялись и вместе придумывали командные проекты.

«Наша идея была в том, что в каждой школе должен появиться свой маленький театр. Мы обсуждали, как его правильнее ввести и какие могут быть проблемы. Например, решили, что школьную программу нужно разбавить современными писателями, а проблемой может быть нехватка финансирования и заинтересованных людей. Представляли проект мы министру культуры», – рассказала Анастасия Макарова.

Из 15 проектов «Школьный театр» занял третье место. «К сожалению, приз в размере трёх миллионов рублей на реализацию идеи получил только первый победитель, но девочка не расстраивается, ведь третье место всё же – это очень высокая оценка», – отметили в редакции газеты «Сельская новь».

В последний день форума ребята встречались с поэтом-песенником Юрием Энтиным и актёром Михаилом Башкатовым, ходили на юмористическое шоу и создавали рисунки в поддержку амурского тигра. А ещё видели робота-пса. Его можно было погладить, он выполнял команду «зайчик» и подавал лапу.

«Я хочу сказать большое спасибо Надежде Яковлевне за то, что она всегда мне помогает и подготовила к поездке в Москву, и родителям за то, что они направили меня на верный путь», – передала благодарности своим родителям и преподавателям Анастасия Макарова.

Напомним, что первый детский культурный форум проходил в Москве с 25 по 27 августа. Он собрал почти две тысячи детей из всех регионов России и 12 стран мира: Белоруссии, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, ДНР, ЛНР, Бахрейна, Ирана, Египта и Абхазии.