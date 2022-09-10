ВИДЕО Модельная детская библиотека в Палкинском районе

16:19, 10 сентября 2022, ПАИ

Детская районная библиотека, модернизированная по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура», открылась 9 сентября в Палкино. На открытии учреждения вчера побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Видео из нового учреждения выложил в своем телеграмм-канале и.о. главы Палкинского района Василий Раков.

«Искренне поздравляю всех кто работал над созданием уюта и комфорта, планировал всё до мельчайших деталей: как поставить книги, какой должен быть свет, оттенок стен, мебель, оборудование и т.д. Работа проведена огромная! Добро пожаловать, дорогие Друзья!» - написал Василий Раков.

Отметим, что в Палкинской библиотеке зарегистрировано более 600 пользователей. Учреждение пользуется большой популярностью среди читателей, ежегодно здесь проводится более 180 тематических мероприятий.

Всего в Псковской области в 2022 году запланировано создание четырёх модельных библиотек. Помимо Палкинской на новый формат работы переходят Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки.