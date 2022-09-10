Михаил Ведерников поздравил Великолукский район с 95-летием со дня образования
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Великолукский район с 95-летием со дня образования. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Это один из крупнейших муниципалитетов Псковской области, часть второй по размеру агломерации региона, с богатой историей, сильным сельским хозяйством и прекрасной природой», — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что за последние годы было сделано многое для развития района и выразил уверенность, что уважительное и трепетное отношение местных жителей к своей родной земле позволит добиться муниципалитету немалых успехов.
«С Праздником! От всего сердца желаю каждому жителю района мира, удачи, радости и благополучия!» - отметил глава региона.
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