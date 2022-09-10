Гала-концерт «Многонациональное разноцветье» проходит в Зеленом театре Пскова

15:38, 10 сентября 2022, ПАИ

​Гала-концерт «Многонациональное разноцветье» проходит в Зеленом театре Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Фестиваль «Центр талантов» на ветрах истории и современности» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На концерте выступят лучшие участники конкурса искусств, который прошел в апреле. Конкурс организовывали при поддержке Дома офицеров.

На сцену Зеленого театра выйдут более 450 участников. Массовые хореографические постановки и многочисленный детский сводный хор добавляют идее единения всех народов массовость и тематическую наполненность, заметили организаторы концерта.