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Культура

Гала-концерт «Многонациональное разноцветье» проходит в Зеленом театре Пскова

​Гала-концерт «Многонациональное разноцветье» проходит в Зеленом театре Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Фестиваль «Центр талантов» на ветрах истории и современности» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На концерте выступят лучшие участники конкурса искусств, который прошел в апреле. Конкурс организовывали при поддержке Дома офицеров. 

На сцену Зеленого театра выйдут более 450 участников. Массовые хореографические постановки и многочисленный детский сводный хор добавляют идее единения всех народов массовость и тематическую наполненность, заметили организаторы концерта.

 

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