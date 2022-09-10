Порховские места отражаются в картинах жительницы Санкт-Петербурга

21:18, 10 сентября 2022, ПАИ

Об искусстве и творчестве жительницы Петербурга рассказывает Псковскому агентству информации газета «Порховский вестник».

Татьяна Андреева уже около 30 лет каждый тёплый сезон проводит в Порхове. Здесь выросли её двое детей и уже с радостью приезжают две внучки. Город давно стал родным. И творчество в её душе воплощается в замечательные пейзажи порховских или псковских красот.



Художница рассказала, что её детство прошло в Ленинграде. Там познакомилась с будущим супругом. Как-то муж много лет назад был в длительной командировке в Порхове, снимал дом на лето. И после этого семья не смогла расстаться с нашим городом, супруги купили домик и стали приезжать сюда каждый год.



Татьяна по образованию швея, но по профессии почти не работала. Домохозяйка, которая часто помогает в организации дел в бизнесе мужа. Свободное время посвящала творчеству: шила, делала чулочных кукол. А около пяти лет назад вдруг почувствовала, что пришло время осуществить детскую мечту – научиться писать картины маслом. В наши дни это уже не так сложно, как раньше, очень много видеоуроков и мастер-классов в интернете. Семья увлечение поддержала, муж подарил краски и мольберт. С чего бы начать?



«Пишу в основном пейзажи любимого Порхова: реку и берег, церкви, крепость. Мы много путешествуем по Псковщине, и поэтому у меня есть картины псковских уголков природы и достопримечательностей. В целом я пишу не много, времени не хватает, иногда бывают большие перерывы, после которых приходится восстанавливать знания и навыки с помощью видеоуроков и советов профессионалов. Здесь, в Порхове я подружилась с художницей Верой Зайко, которую встретила случайно на рынке, когда она продавала свои картины. Она помогла мне, многое объяснила, давала дельные советы и подсказывала, как лучше сделать в конкретном случае. Я ей очень благодарна за это».



Татьяна рассказала, что продавать свои картины ещё не пробовала. Для неё творчество – это не способ дополнительного дохода, а удовольствие и душевное удовлетворение. Особенно она любит зарисовывать свой порховский домик (поэтому семья его до сих пор не обшивает облицовочным материалом – тогда картины потеряют изюминку), а также места, близкие сердцу, находящиеся рядом с домом: спуск к реке, берег Шелони и т. п. Говорит, что в зимний период эти картины в Санкт-Петербурге согревают душу членам семьи.