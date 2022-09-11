ФОТОФАКТ Мини-дыню обнаружили псковичи в магазине
Мини-дыню обнаружили в магазине известной торговой сети в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Продают дыни, которые мы заслужили», – прокомментировал фотографию автор.
Другие пользователи назвали увиденное «дыней-черри» и отметили, что такой вариант выглядит «бюджетненько».
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