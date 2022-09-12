Отопительный сезон в ещё одном районе Псковской области начнётся 13 сентября
Отопительный сезон начнётся в Пушкиногорском районе 13 сентября. Об этом пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на администрацию района.
Планируется поэтапное подключение объектов жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии. Постановление подписал глава Пушкиногорского района Александр Баранов.
Напомним, что Пушкиногорский район – один из первых муниципалитетов, принявших решение о начале отопительного сезона в социальных учреждениях района.
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