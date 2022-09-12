Отопительный сезон в ещё одном районе Псковской области начнётся 13 сентября

13:54, 12 сентября 2022, ПАИ

Отопительный сезон начнётся в Пушкиногорском районе 13 сентября. Об этом пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на администрацию района.

Планируется поэтапное подключение объектов жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии. Постановление подписал глава Пушкиногорского района Александр Баранов.

Напомним, что Пушкиногорский район – один из первых муниципалитетов, принявших решение о начале отопительного сезона в социальных учреждениях района.