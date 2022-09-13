Керамогранитную противоскользящую плитку уложили в подземных переходах Великих Лук
Подрядчик рассказал, какая плитка на самом деле уложена в строящихся великолукских подземных переходах. Об этом пишет Telegram-канал «Великолукские новости».
Эта плитка подходит для наружных работ. Она морозоустойчивая, а также имеет шероховатую поверхность. Также на углах плитки будут смонтированы специальные противоскользящие накладки.
«Вся продукция сертифицирована. На неё есть соответствующие документы. Материалы закуплены у отечественного поставщика, который гарантирует качество. Также добавлю, что плитка — керамогранит», — рассказал подрядчик.
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