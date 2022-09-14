Причиной смерти главреда «Комсомольской правды» стал инсульт

11:01, 14 сентября 2022, ПАИ

Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина стал инсульт, пишут «Известия».

Журналист умер во время экспедиции в Приморье.

Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист. С 1985 года он работал в газете «Комсомольская правда», занимая поэтапно должности — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора. С 2002 года совмещал две должности: генерального директора и главного редактора ЗАО ИД «Комсомольская правда». В 2018 году получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что Владимир Сунгоркин ушёл из жизни на 69-м году жизни.