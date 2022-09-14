Причиной смерти главреда «Комсомольской правды» стал инсульт
Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина стал инсульт, пишут «Известия».
Журналист умер во время экспедиции в Приморье.
Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист. С 1985 года он работал в газете «Комсомольская правда», занимая поэтапно должности — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора. С 2002 года совмещал две должности: генерального директора и главного редактора ЗАО ИД «Комсомольская правда». В 2018 году получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что Владимир Сунгоркин ушёл из жизни на 69-м году жизни.
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