Депутат Сейма призвал проверить информацию о русофобском объявлении в автобусе в Риге
Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге. Об этом пишет РИА Новости. Ранее в сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».
Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности. «Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», – написал Юдин в Twitter.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Депутат Сейма призвал проверить информацию о русофобском объявлении в автобусе в Риге
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 19 сентября
Спасатели предупреждают жителей Псковской области о сильном дожде утром 19 сентября
О «вгроханных» в Самолву деньгах, фестивалях и туристах рассуждают в программе «Тема недели» на Первом Псковском