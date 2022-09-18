Депутат Сейма призвал проверить информацию о русофобском объявлении в автобусе в Риге

15:19, 18 сентября 2022, ПАИ

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге. Об этом пишет РИА Новости. Ранее в сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности. «Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», – написал Юдин в Twitter.

В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.

