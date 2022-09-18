Более трети россиян не поддерживают запрет пропаганды идеи чайлдфри

17:23, 18 сентября 2022, ПАИ

Каждый третий экономически активный россиянин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри, при этом одобряют его 41% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри, «свободный от детей»). В опросе по поводу отношения к этой инициативе, который проводился 15 –16 сентября 2022 года, приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.

«Общественную дискуссию вызвал законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних, внесенный недавно в Госдуму. По данным SuperJob, его одобряет 41% россиян. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны как экономическим, так и гуманитарным. Напротив, каждый третий (34%) не согласен с запретом: респонденты апеллируют к тому, что рождение (или нерождение) детей – это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан», – говорится в результатах исследования.

По данным SuperJob, к запрету продвижения идей чайлдфри россияне, имеющие детей, призывают в полтора раза чаще бездетных (54% против 37%). Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин (43% против 38%). Реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый (25%).

Сервис также спросил респондентов об их отношении к восстановлению звания «Мать-героиня» – теперь оно будет присуждаться гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей. «Большинство россиян (68%) поддерживает это решение. По их мнению, столь тяжелый материнский труд обязательно должен вознаграждаться и поощряться. Возражают против восстановления звания «Мать-героиня» 15% опрошенных», – говорится в результатах исследования.

В сервисе рассказали, что сторонников новой меры по защите материнства и детства больше среди мужчин, чем среди женщин (71% против 64%). Респонденты, уже имеющие детей, одобряют указ президента чаще бездетных (74% против 61%). Реже всего поддерживают восстановление звания «Мать-героиня» опрошенные в возрасте до 34 лет (54%).