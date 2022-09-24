Полмиллиона рублей на реализацию идеи могут получить псковские студенты

15:52, 24 сентября 2022, ПАИ

Для студентов, аспирантов и молодых учёных в ПсковГУ стартовал приём заявок на участие в региональном конкурсе программы «УМНИК». Об этом сообщили в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте».

Отбор участников будет проходить с 27 сентября до 27 октября 2022 года по следующим направлениям:

Н1. Цифровые технологии;

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;

Н3. Новые материалы и химические технологии;

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

Н5. Биотехнологии;

Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Победители программы «УМНИК» получат грант в размере 500 тысяч рублей на 12 месяцев на реализацию своей научно-технической идеи.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы «УМНИК», подать заявку с 27 сентября до 27 октября 2022 года.

Полуфинальный отбор будет проводиться с 7 по 11 ноября 2022 года в городе Великие Луки и в Пскове. Финал программы «УМНИК» состоится с 5 по 9 декабря 2021 года в Пскове.

Подробности проведения отборочных мероприятий будут выкладываться в группе инжинирингового центра Псковской области и центра «Мой бизнес» Псковской области.