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Общество

Полмиллиона рублей на реализацию идеи могут получить псковские студенты

Для студентов, аспирантов и молодых учёных в ПсковГУ стартовал приём заявок на участие в региональном конкурсе программы «УМНИК». Об этом сообщили в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте».

Отбор участников будет проходить с 27 сентября до 27 октября 2022 года по следующим направлениям:

Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Победители программы «УМНИК» получат грант в размере 500 тысяч рублей на 12 месяцев на реализацию своей научно-технической идеи.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы «УМНИК», подать заявку с 27 сентября до 27 октября 2022 года.

Полуфинальный отбор будет проводиться с 7 по 11 ноября 2022 года в городе Великие Луки и в Пскове. Финал программы «УМНИК» состоится с 5 по 9 декабря 2021 года в Пскове.

Подробности проведения отборочных мероприятий будут выкладываться в группе инжинирингового центра Псковской области и центра «Мой бизнес» Псковской области.

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