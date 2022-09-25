День машиностроителя отмечается сегодня, 25 сентября

09:08, 25 сентября 2022, ПАИ

День машиностроителя отмечается сегодня, 25 сентября, сообщает сайт calend.ru.

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведёт свою историю ещё с советских времен, отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

История российского машиностроения начинает свой отсчёт с XVIII века, когда были изобретены прядильные и паровые машины. Затем появились станки для обработки металла, и постепенно ручной труд стал заменяться механизированным производством.

Считается, что первым машиностроительным заводом в стране было предприятие Франца Берда в Санкт-Петербурге, где в 1804 году запустили производство паровых двигателей. А ещё через 50 лет в России имелось уже около 100 машиностроительных заводов.

Машиностроение — это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны, сердцевина индустрии, важнейшая отрасль промышленности, её промышленный и интеллектуальный потенциал.