Современный шахматный клуб открыли в Бежаницком районе

15:35, 25 сентября 2022, ПАИ

Открытие современного шахматного клуба в районном центре культуры прошло в Бежаницком районе, сообщает официальный сайт федерации шахмат Псковской области.

С приветственной речью на мероприятии выступили президент областной федерации шахмат и Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, а также Глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Поздравить жителей района с новым культурно-досуговым центром в сфере шахматного образования и спорта в Бежаницы приехали главный тренер сборных команд по шахматам Александр Шпак и вице-президент региональной Федерации шахмат Сергей Арефьев,

Главными гостями торжества стали дети – будущие участники клуба, а также учителя шахматного всеобуча, которые теперь могут более оперативно получать методическую помощь по вопросам обучения детей шахматам во вторых классах своих школ.

На втором этаже нового здания районного центра культуры в одном из помещений появилась новая мебель и современное шахматное оборудование: электронные доски и часы, большой телевизор с ноутбуком, оснащенный компьютерными программами для обучения юных шахматистов и проведения жеребьёвки спортивных соревнований, видеокамеры для контроля за шахматной игрой по интернету, новые наборы шахматного инвентаря. Такое оборудованию, используется на чемпионатах и кубках мира по шахматам, на соревнованиях всероссийского уровня. Одно из новшеств – электронные доски для удалённой игры.

Вести занятия будет молодой специалист, педагог-организатор Регионального центра шахматного образования и спорта Анна Талинкина. Она заверила, что клуб рассчитан как на детскую, так и на взрослую аудиторию – шахматы для всех.