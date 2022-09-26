Самбисты из Пскова заняли призовые места на турнире «Золотая осень»

17:30, 26 сентября 2022, ПАИ

Турнир по самбо среди юношей 2008-2009 и 2010-2012 годов рождения «Золотая осень» состоялся в Пушкинских Горах 24 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В турнире приняли участие шесть команд – из Пушкинских Гор, Великих Лук, Опочки, спортивной школы города Пскова «Мастер», псковского клуба дзюдо и самбо «Динамо» и клуба единоборств «Спортивное единство».

«Самбисты муниципальной спортивной школы «Мастер» под руководством тренера Дмитрия Алекминского показали отличные результаты», — отметили в сообщении.

Золотую медаль в весовой категории 71 кг завоевал Михаил Чихалин 2008 года рождения, а Кротов Роман 2012 года рождения занял второе место в весовой категории 31 кг.