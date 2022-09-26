Шесть бесплатных выставок откроет Пушкинский заповедник

17:58, 26 сентября 2022, ПАИ

Сразу шесть выставок в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют для бесплатного посещения 27 сентября, во Всемирный день туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Речь идёт о постоянных и временных экспозициях, которые работают сейчас в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Это выставки «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Изгнанья тёмный уголок», «Пушкин и земля Псковская» (Пушкинская капелла Петра Оссовского), «Дорога к Пушкину» (живопись и графика студентов и преподавателей Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского политеха), а также проект «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...», подготовленный к столетию Пушкинского заповедника, и экспозиция «Борис Михайлович Козмин. Жизнь, творчество, судьба...» к 85-летию художника.

Подробнее о каждом из этих проектов можно узнать на официальном сайте музея в разделе «Услуги → Выставки».