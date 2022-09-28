Мобилизованным гражданам разрешили брать с собой квадрокоптеры и приборы ночного видения

00:39, 28 сентября 2022, ПАИ

Призванные по частичной мобилизации граждане России смогут взять в войсковую часть свои квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на организованный правительством портал «Объясняем.рф».

«Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? Можно. Но использовать — только по разрешению командира. Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль? Можно. За исключением приборов, оснащённых средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных», — говорится в публикации.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобождённых территорий на Украине.

