Мобилизованным гражданам разрешили брать с собой квадрокоптеры и приборы ночного видения
Призванные по частичной мобилизации граждане России смогут взять в войсковую часть свои квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на организованный правительством портал «Объясняем.рф».
«Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? Можно. Но использовать — только по разрешению командира. Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль? Можно. За исключением приборов, оснащённых средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных», — говорится в публикации.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобождённых территорий на Украине.
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Мобилизованным гражданам разрешили брать с собой квадрокоптеры и приборы ночного видения
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