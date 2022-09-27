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Экономика

Минэк прогнозирует рост среднемесячных зарплат

Среднемесячная зарплата в 2022 году вырастет более чем на 6600 рублей, или на 11,6%, относительно уровня 2021 года и составит 63 888 рублей. Такие данные приведены в обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024–2025 года, подготовленном Минэком, пишут «Ведомости».

В 2023 году ведомство ожидает повышения показателя ещё на почти 6000 рублей, или 8,7%, – до 69 452 рублей. В 2024 и 2025 году зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 рублей соответственно. По сравнению с последним опубликованным Минэком прогнозом – он был представлен в мае – принципиальных изменений ожиданий по уровню зарплаты нет. Тогда ведомство ожидало, что уровень среднемесячной заработной платы в 2022 году может составить 63 378 рублей, в 2023 году – 69 637 рублей, в 2024 году – 74 997, в 2025 – 79 836.

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