Островичка отработает девять месяцев за неуплату алиментов

09:41, 28 сентября 2022, ПАИ

Девять месяцев исполнительных работ получила жительница Острова за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебный пристав-исполнитель применял различные меры принудительного исполнения, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако, являясь трудоспособной и имея периодические заработки, так и продолжила уклоняться от уплаты алиментов.

В отношении островички возбудили уголовное дело. Должнице назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с ежемесячным удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Также с данного заработка будут перечисляться денежные средства в пользу ребёнка.