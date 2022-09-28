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Общество

Островичка отработает девять месяцев за неуплату алиментов

Девять месяцев исполнительных работ получила жительница Острова за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебный пристав-исполнитель применял различные меры принудительного исполнения, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако, являясь трудоспособной и имея периодические заработки, так и продолжила уклоняться от уплаты алиментов.

В отношении островички возбудили уголовное дело. Должнице назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с ежемесячным удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Также с данного заработка будут перечисляться денежные средства в пользу ребёнка.

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