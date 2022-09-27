Фестиваль хореографического творчества «Премьер-шоу 2022» пройдёт в Пскове
Творческие коллективы Пскова приглашают принять участие в городском фестивале хореографического творчества «Премьер-шоу 2022». Фестиваль пройдёт в ГКЦ 8 октября 2022 года.
По этому поводу ведущие радиостанции «7 НЕБО» поговорили в эфире с ведущим специалистом по контенту ГКЦ Ириной Легковой.
«Фестиваль уже стал традиционным. Он проводится 13-й год. На данный момент приём заявок уже закрыт. В фестивале примут участие 17 хореографических коллективов. Кроме них почётными гостями фестиваля станут театр танца «Русские узоры» и Псковский русский народный хор», — сказала Ирина Легкова.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: ярмарки выходного дня прошли в области
ВИДЕО У галереи «Цех» прошёл второй концерт артистов Псковского драмтеатра «Бейрут»