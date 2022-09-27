Фестиваль хореографического творчества «Премьер-шоу 2022» пройдёт в Пскове

20:04, 28 сентября 2022, ПАИ

Творческие коллективы Пскова приглашают принять участие в городском фестивале хореографического творчества «Премьер-шоу 2022». Фестиваль пройдёт в ГКЦ 8 октября 2022 года.

По этому поводу ведущие радиостанции «7 НЕБО» поговорили в эфире с ведущим специалистом по контенту ГКЦ Ириной Легковой.

«Фестиваль уже стал традиционным. Он проводится 13-й год. На данный момент приём заявок уже закрыт. В фестивале примут участие 17 хореографических коллективов. Кроме них почётными гостями фестиваля станут театр танца «Русские узоры» и Псковский русский народный хор», — сказала Ирина Легкова.