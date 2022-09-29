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Общество

В 75 населённых пунктах Псковской области завершат догазификацию в сентябре

Догазификации подлежат 24 546 домовладений в 132 населённых пунктах Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе сессии Псковского областного Собрания 29 сентября.

В Псковской области действует региональный штаб по газификации - догазификация в сентябре должна быть завершена в 75 населённых пунктах в 8 муниципальных образованиях, в октябре - в 32 населённых пунктах в 8 муниципальных образованиях.

Она отметила, что на сегодняшний день псковичи подали 18 084 заявки, из них принято - 13 966, отклонено - 4 118. При этом заключено 12 923 договора, что составляет 93 % от принятых заявок.

«Выполнено 893 подключения, положительная работа с гражданами по догазификации ведётся в Великих Луках, низкие показатели в Печорском районе», - продолжила Елена Пилипенко.

Она подчеркнула, что много заявок поступает с неполным комплектом документов, граждане направляют дублирующие заявки через различные порталы.

«В регионе предусмотрены меры социальной поддержки в размере 40 тысяч рублей на возмещение затрат на приобретение оборудования на догазификацию. На этот год на эти цели предусмотрено 36,2 млн рублей в региональном бюджете, 23 человека воспользовались мерами поддержки по состоянию на 29 сентября», - добавила руководитель профильного комитета.

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