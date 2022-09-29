Нарушения на базе топлива в Великих Луках устранили после проверки

17:53, 29 сентября 2022, ПАИ

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения на базе топлива станции Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Установлено, что система автоматической пожарной сигнализации базы находилась в нерабочем состоянии, с сотрудниками не прошли необходимое обучение. Копии документов, подтверждающих направление заключений экспертизы промышленной безопасности оборудования, отсутствовали.

Транспортная прокуратура внесла представление начальнику базы и возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, должностное лицо привлечено к административной ответственности.