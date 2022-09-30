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Общество

В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

Обращение с просьбой о том, что медики должны призываться на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, направил в Министерство обороны заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо. 

«Прошу вас, уважаемый Алексей Юрьевич, учитывая острую необходимость в условиях специальной военной операции в квалифицированных медицинских работниках, дать указание военным комиссариатам оперативно пересмотреть военно-учетные специальности медиков в зависимости от их гражданской специализации», — говорится в обращении.

По словам Леонова, ему поступают обращения от мобилизованных медработников, они утверждают, что их военно-учётные специальности не соответствуют квалификации или трудовой деятельности. В результате, врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что предельный возраст призыва медиков по мобилизации составляет 65 лет — до этого возраста в армию могут призвать старших офицеров.

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