Потоп обещают синоптики 3 октября

23:58, 01 октября 2022, ПАИ

Синоптики рассказали о серьезном изменении погоды уже с 3 октября. Начало новой рабочей недели принесет климатический кошмар во многие регионы нашей страны.

Неутешительные данные по погоде метеорологи передали и для Санкт-Петербурга, а также в целом всего северо-запада страны. Там самый сильный ливневый дождь ожидается 3 октября. Число осадков будет настолько большим, что некоторые улицы городов могут превратиться в реки. При этом очень сильно похолодает. В Северной столице температура после 12 градусов в воскресенье понизится до семи градусов в понедельник. А порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В течение недели на северо-западе будет каждый день идти дождь, а к концу недели придет еще более сильный ветер, скорость которого дойдет до 21 метра в секунду, а это уже штормовые показатели.