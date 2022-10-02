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Общество

Эксперт рассказал как выбрать кнопочный телефон

Фото: ТАСС

О том, как выбрать кнопочный телефон и на какие характеристики надо смотреть при выборе кнопочного телефона рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал. Сообщают Известия.

«Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать. Хотя в целом фото на таких телефонах среднего или низкого качества, а диагональ дисплея в любом случае очень маленькая», — говорит эксперт.

Также следует изучить такую характеристику телефона, как объем батареи. Аппарат с наибольшей автономностью будет долго держать зарядку при активном использовании, добавил эксперт.

Он подчеркнул, что кнопочный телефон значительно уступает смартфону, поскольку имеет маленький экран. К тому же на таких телефонах получается долго набирать сообщения.

При этом Бодров отметил и наличие плюсов кнопочных телефонов, среди которых съемный аккумулятор, дешевизна устройства и прочность.

23 сентября доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, при каких условиях необходимо отключить смартфон от сети. Одним из оснований немедленного отключения интернета на гаджетах является большое потребление трафика, которое может обозначать активность вредоносных программ.

Ранее, 21 сентября, старший специалист группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Артем Кулаков рассказал «Известиям», что смартфоны могут прослушивать. При этом, по его словам, прослушивание может быть одной из функций вредоносного программного обеспечения, чтобы обезопасить себя, следует критически относиться к тем разрешениям, которые запрашивают приложения.

 

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