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Общество

Машину ищут для транспортировки аиста из Великого Новгорода в Гдов

Аист Гоша не умеет летать и требует особо ухода, сообщает Илья Лазарев, житель Новгородской области, на своей личной странице «Вконтакте».

«Этот чудесный аист по имени Гоша, к сожалению, не умеет летать. Он прибился к пенсионерке в Новгородском районе, она его пожалела, и Гоша стал жить у неё во дворе. Однако содержать его на небольшую пенсию оказалось слишком тяжело, да и условия аисту требуются другие», – гласит сообщение.

Взять под опеку аиста Гошу согласился «Дом Белого Аиста», расположенный в Гдовском районе Псковской области. Теперь неравнодушные жители ищут машину для транспортировки птицы.

Связаться с «Домом Белого Аиста» можно по электронной почте: msidenko@bk.ru.

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