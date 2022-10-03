Полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков о госвласти

08:47, 03 октября 2022, ПАИ

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении неё в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

Он пояснил, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля допросили Ксению Собчак.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьёй 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», - рассказал собеседник. Следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

Статью 207.3 УК РФ ввели в марте. Она предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Уголовное дело о клевете на Виталия Манского возбудили по заявлению режиссера Никиты Михалкова. МВД объявило Виталия Манского в розыск.