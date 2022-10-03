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Общество

Как помочь детям мобилизованных отцов пережить разлуку, объяснила психолог

Детей мобилизованных мужчин не следует пугать разлукой с отцами. Взрослым необходимо побеседовать с ребенком, снизить его тревожность и осторожно преподносить информацию об отсутствии родителя, советует детский психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, ребенку необходимо поддерживать связь с отцом, поэтому взрослым следует вместе с ним отправлять письма уехавшему родителю. Кроме того, детям важно напоминать о том, что мобилизованные отцы помнят о них и любят их.

«Возраст «нормативного страха смерти» наступает в семь лет. Если ребенок уже достиг такого возраста, нужно действовать очень осторожно. Ни в коем случае нельзя его пугать. Информацию следует давать ограниченно, не в полном объеме. Ребенок должен жить спокойно, учиться и развиваться», — приводит слова Наумовой «Газета.ру».

Как добавила психолог, взрослым не рекомендуется повышать тревожность ребенка. Родителям следует исходить из индивидуальных особенностей своих детей: кому-то сказать правду, а кому-то не сообщать полную и детальную информацию.

«Ребенку лучше просто сказать, что папа уехал куда-то по работе. При этом мы не совсем обманем его, но и не вызовем повышенную тревогу. Каждый раз специалисты смотрят отдельно. Как уже говорилось, дети семи лет очень боятся смерти. И в этом возрасте им лучше «не играть со смертью», то есть стоит обойтись без историй про гибель и прочие риски», — заключила специалист.

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