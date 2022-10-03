Колледжи Пскова презентовали мастерские по стандарту «Молодые профессионалы»

09:48, 03 октября 2022, ПАИ

Колледжи Пскова провели презентацию новых мастерских, обустроенных по стандарту «Молодые профессионалы» в рамках нацпроекта «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковском агротехническом колледже, который вошел в число 100 лучших образовательных организаций СПО за 2021 год, начали действовать три электромонтажные мастерские. На их оборудование и ремонт направлено более 21 млн средств консолидированного бюджета.

Здесь обустроено пространство «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», где происходит программирование контроллеров, в том числе для формирования алгоритмов работы элементов «умного дома». Результаты функционирования данной мастерской имеют прикладной характер по созданию проектов систем без лишних трудозатрат.

В двух других мастерских оборудованы рабочие места для выполнения заданий демонстрационных экзаменов и регионального этапа национального чемпионата «Молодые профессионалы». В одном помещении, мастерской «Электромонтаж», установлены рабочие места с современной техникой и инструментами, а также два щита управления, в которых преподаватели могут задавать неисправности, а ученики — выявлять их. Во втором пространстве, мастерской «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», обустроены брифинг-зона, кабины для электромонтажа и также несколько рабочих мест.

Как отметили в руководстве колледжа, помимо обучения студентов, в 2023 году на базе мастерских планируется провести профильную компетенцию регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы», а также задействовать пространства для профессиональной переподготовки граждан в рамках нацпроекта «Демография».

Еще две мастерские расположились в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса — «Кондитерское дело» и «Хлебопечение». В общей сложности на их обустройство направлено 9 млн рублей из консолидированного бюджета. Площадки оборудованы разделочными столами, духовыми шкафами, печами, профессиональными приборами и инвентарем.

Также в колледже действует площадка «Поварское дело». Мастер-класс для первокурсников здесь провел Владислав Павлов — студент колледжа, победитель регионального этапа и обладатель медали за профессионализм национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Свою оценку обновленным образовательным пространствам дал зампредседателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев: «Наши студенты теперь будут обучаться на современном оборудовании, приходить на производство подготовленными. Учреждения среднего специального образования региона оснащены таким образом, что мы готовим востребованных на рынке труда специалистов».

В этом году в Псковской области созданы 11 мастерских в соответствии со стандартами чемпионата «Молодые профессионалы». Из федерального бюджета на эти цели было направлено около 60 млн рублей. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дополнительно было выделено около 10 млн рублей на ремонт помещений.