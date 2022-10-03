Масштабная проверка системы оповещения пройдет в Псковской области

10:44, 03 октября 2022, ПАИ

Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет 4 октября в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области, 4 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также в 10:43 последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты).

Целью проверок - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.