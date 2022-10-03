Почти две тысячи браков заключили псковичи за год

12:08, 03 октября 2022, ПАИ

Статистика по демографической ситуации опубликована на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

2 571 человек появился на свет в Псковской области за этот год. При этом умерло 6 561 человек, из них детей в возрасте до одного года - 16. Естественная убыль по региону составила 3 990 человек.

Псковичи зарегистрировали 1 991 брак, что на 70 больше, чем в прошлом году. Расторгли брак 1 659 раз. Отмечается положительная динамика - в прошлом году разводов было на 14 больше.